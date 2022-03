Mann läuft in Innenstadt mit Messer Auto hinterher

Sinsheim. Ein 21-jähriger Mann ist am späten Donnerstagnachmittag mit einem Messer in der Hand in der Sinsheimer Innenstadt einem wegfahrenden Auto hinterher gerannt. Wie die Polizei mitteilte, waren gegen den Mann zwei Vollstreckungshaftbefehle offen. Warum der unter leichten Drogeneinfluss stehende 21-jährige dem Auto hinterherlief, ist bislang unbekannt.



Zeugen hatten die Polizei über den Vorfall informiert, der sich gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße abgespielt haben soll. Die Fahndung nach dem Verdächtigen führte schnell zum Erfolg. Im Bereich des Busbahnhofs, Ecke Friedrichstraße, wurde der junge Mann angetroffen und festgenommen. Sein Küchenmesser wurde sichergestellt.



Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 07261/6900 zu melden.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren