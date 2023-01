Mannheim. Auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Polizeiangaben zufolge ist ein Autofahrer, allein beteiligt, gegen die mittlere Betongleitwand gekracht. Der Man war offenbar bewusstlos und musste von der Feuerwehr befreit werden. Während den Rettungsmaßnahmen war die Unfallspur voll gesperrt. Der Man wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

