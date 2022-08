Mann kollidiert in Worms mit mehreren Fahrzeugen

Worms. Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag in Worms mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, war der 27-jährige Wormser gegen 1 Uhr in der Stralenbergstraße unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit insgesamt vier parkenden Fahrzeugen. Die Polizeikräfte nahmen bei der Unfallaufnahme starken Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,4 Promille. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizeikräfte stellten außerdem fest, dass der Fahrzeugführer nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.