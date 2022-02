Mann klaut Tankfüllung mit gestohlenem Wagen und ohne Führerschein

Oftersheim. Nachdem er seine Tankfüllung nicht bezahlt hatte, ist ein Mann in einem gestohlenen Wagen und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt worden. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 51-Jährige auf einem Rastplatz an der Autobahn 5 bei Oftersheim (Rhein-Neckar-Kreis) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dabei stellte sich heraus, dass der Wagen Anfang Februar in Nordrhein-Westfalen gestohlen wurde. Auch war der Mann am Donnerstag ohne Führerschein unterwegs. Gegen ihn wird nun wegen Betruges, Diebstahls und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.

