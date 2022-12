Mann in Wald-Michelbach unter Kokaineinfluss am Steuer erwischt

Wald-Michelbach. Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt worden. Nach Angaben der Polizei stoppten Beamte den Mann gegen 0.50 Uhr in der Ludwigstraße in Wald-Michelbach. Dabei stellten sie fest, dass der 26-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Kokain. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

