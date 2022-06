Mann in Heddesheim von drei Unbekannten attackiert - Zeugen gesucht

Heddesheim. Drei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes einen 44-jährigen Mann attackiert und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann zusammen mit einem 56-Jährigen auf dem Nachhauseweg von einem Gaststättenbesuch in der Schaafeckstraße, als sie auf dem Parkplatz bemerkten, dass sich hinter ihnen drei weitere Personen befanden. Nachdem der 44-Jährige alleinbeteiligt gestürzt war, sollen die drei Personen auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Der Geschädigte wurde im Bereich des Gesichts verletzt und in einer Klinik ambulant versorgt.

Bei den Tätern soll es sich um drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren handeln, wobei einer von kräftiger und die anderen beiden von schlanker Statur seien. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06203/41443 bei der Polizei zu melden.