Mann in Frankenthal tot aufgefunden - Ermittlungen gegen 83-jährige Ehefrau

Frankenthal. Eine 83-Jährige aus Frankenthal steht im Verdacht für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich zu sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurde der 89-Jährige am Montagmittag tot in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden.

Die alarmierten Polizeikräfte hätten bei dem Verstorbenen Verletzungen festgestellt, deshalb seien Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen worden, hieß es. Das mögliche Motiv, die Hintergründe und Umstände der Tat seien derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zur Feststellung der Todesursache soll der Verstorbene am morgigen Mittwoch obduziert werden.