Mann in Bürstadt mit Messer schwer verletzt

Bürstadt. Ein 24-Jähriger hat einen Mann am Mittwochabend in Bürstadt mit einem Messer verletzt und ist daraufhin vom Tatort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 22-Jähriger gegen 18.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bonifatiusstraße aus bislang unbekannten Gründen mit dem mutmaßlichen Täter und ebenfalls Bewohner des Hauses in Streit.

Der Mann wurde durch die Messerstiche so stark verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Verdächtige flüchtete nach der Auseinandersetzung vom Tatort. Die Polizei konnte ihn jedoch am Donnerstag durch vorläufig festnehmen. Er wird sich nun einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten haben.

