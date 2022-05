Mann in Bahn geschlagen und mit Messer bedroht - Geschädigter und Zeugen gesucht

Landau. Ein Unbekannter hat am Dienstag in einer Regionalbahn (RB 51) auf der Strecke von Kandel nach Landau einen Mann geschlagen und mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 17.15 Uhr die Beamten informiert. Dem Vorfall sei eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen. Bei Eintreffen der Polizei am Bahnhof Landau konnte keiner der Beteiligten angetroffen werden.

Der Zeuge gab an, dass sowohl der Täter als auch der Geschädigte, welcher sich in Begleitung einer weiblichen Person befand, die Örtlichkeit bereits verlassen hätten. Den Täter beschrieb er wie folgt: Etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, mittellange, dunkelblonde Haare. Hinweise an die Polizei unter 0631/340730.