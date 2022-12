Mann ignoriert in Landau Bahnübergang und kollidiert mit Regionalbahn

Landau. Bei einem Verkehrsunfall in Landau sind am Samstagabend eine Regionalbahn und ein Pkw zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei soll der 28-jährige Fahrer des Pkw zuvor eine rote Ampel ignoriert und die Schranke des dortigen Bahnübergangs umfahren haben. Beim Überqueren der Schienen kam es zur Kollision mit der kreuzenden Regionalbahn. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw, der Regionalbahn und durch umherfliegende Fahrzeugteile auch an einem weiteren Auto. Verletzt wurde niemand. Da beim 28-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Bahnstrecke war im Rahmen der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten gesperrt.

