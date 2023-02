Landau. Vermeintlich mit einer Waffe hat an ein Mann auf einem Balkon eines Anwesens in Landau hantiert. Durch die herbeigerufene Polizei konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. In der Wohnung konnte nach Angaben der Beamten eine "unscharfe" und somit erlaubnisfreie Waffe aufgefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1