Worms. Ein Mann hat am Montag in Worms mit einem selbstgebauten Elektroschocker hantiert. Damit sei er nach Angaben der Polizei zuerst in einem Parkhaus hinter dem Bahnhof und anschließend in der Wormser Fußgängerzone unterwegs gewesen. Anrufer hatten den Mann gemeldet. Die Polizei sprach davon, dass der Beschuldigte einen verwirrten Eindruck hinterlassen habe.

Er wurde schließlich in die RFK Alzey eingewiesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.