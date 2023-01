Frankenthal. Der Mann, der am Montag seine Frau mit einem Messer angegriffen hat, ist nun in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilen, wurde der Tatverdächtige am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen U-Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Da als Haftgrund Fluchtgefahr angenommen wurde, kam der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt.

