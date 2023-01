Mann greift in Edenkoben Kollegen an

Edenkoben. Weil er an eine andere Arbeitsstation versetzt worden ist, hat ein Mitarbeiter eines Industriebetriebs in Edenkoben am Sonntag seinen Kollegen attackiert. Nach Angaben der Polizei habe sich dieser zuvor bei seinem Vorgesetzten über die langsame Arbeitsweise seines Kollegen beschwert, die Produktionsprozesse ins Stocken bringen würde. Nachdem dieser daraufhin versetzt wurde, war er hierüber derart erbost, dass er sich für die Meldung an den Vorgesetzten mit einem Faustschlag ins Gesicht rächte. Dabei brach er seinem Kollegen die Nase. Der Tatverdächtige muss sich hierfür in einem Strafverfahren verantworten und zudem auf Jobsuche begeben, da er fristlos entlassen wurde.

