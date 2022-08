Mann greift Frau in der Tafel Sinsheim an – Täter auf der Flucht

Sinsheim. Ein Mann hat am Mittwochmorgen eine Mitarbeiterin der Tafel Sinsheim angegriffen und verletzt – danach ist er geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, versuchte er gegen 10 Uhr sich Zutritt in die Ausgabestelle der Tafel Sinsheim zu verschaffen. Als die 75-jährige Mitarbeiterin ihn daran hindern wollte, schleuderte er sie heftig zu Boden. Die Frau zog sich dabei Verletzungen am rechten Auge, am Hinterkopf und am linken Arm zu – sie wurde in eine Klinik gebracht. Als die Polizei am Tatort eintraf, war der Täter bereits geflüchtet. Die sofortige Polizeifahndung blieb erfolglos, jedoch ist der Täter den Mitarbeitern der Tafel namentlich bekannt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch aufgenommen.

