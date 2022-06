Mann flüchtet vor Gerichtsvollstrecker - Spezialkommando-Einsatz in Edenkoben sucht Zeugen

Edenkoben. Aktuell findet ein Polizeieinsatz in Edenkoben statt, bei dem nach einem Mann gefahndet wird, der vor einem Gerichtsvollzieher geflüchtet ist. Wie die Polizei berichtet, kam der Gerichtsvollzieher am Mittwochmorgen zur Wohnung des 53-Jährigen in der Bahnhofstraße, um dort Zwangsmaßnahmen zu vollstrecken. Als er die Wohnung betreten wollte, soll der 53-Jährige ein Messer gezeigt haben. Anschließend umstellten Polizeikräfte das Anwesen. Spezialkräfte stellten fest, dass sich der 53-Jährige nicht mehr in der Wohnung befand. Die Polizei fahndet weiter nach dem 53-Jährigen und schließt eine von ihm ausgehende Gefahr für die Bevölkerung derzeit aus. Laut Polizei ist der Mann circa 1,70m groß und hat eine Glatze. Zeugen sollen verdächtige Beobachtungen sofort über den polizeilichen Notruf melden.

