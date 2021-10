Mann flüchtet aus Psychiatrie im Kreis Heilbronn - Polizei fahndet

Weinsberg. Ein Mann ist aus der offenen Station der Klinik am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die Polizei suchte am Sonntag mit Hubschraubern nach dem 40-Jährigen, wie die Beamten mitteilten. Wie er fliehen konnte, war noch unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits vor zwei Wochen waren vier Männer aus einer geschlossenen Station des Klinikums geflohen. Einen Zusammenhang mit der Flucht des 40-Jährigen gebe es nicht, so die Polizei.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hatte erst am Donnerstag gegenüber der "Heilbronner Stimme" und dem "Südkurier" erklärt, dass es in den offenen Stationen im Maßregelvollzug immer wieder zu Ausbrüchen komme. "Wir hatten bislang in diesem Jahr rund 200 000 Lockerungsmaßnahmen, also Patienten aus den offenen Stationen konnten die Klinik unter Auflagen und unter Aufsicht zeitweise verlassen. Aus dem offenen Bereich gab es 2021 bislang 45 Entweichungen, im Jahr 2020 waren es insgesamt 88." Nach den jüngsten Ausbrüchen aus der geschlossenen Station des Maßregelvollzugs in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist eine Debatte über die Sicherheit in den Einrichtungen entfacht.

Fauler Pelz in Heidelberg als neuer Standort?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lucha betonte auf den Platzmangel im Maßregelvollzug reagieren und zwei neue Standorte schaffen zu wollen. "Wenn es nach mir ginge, könnte man das ehemalige Gefängnis Fauler Pelz in Heidelberg schnell ertüchtigen, dort könnten wir temporär ca. 75 Maßregelvollzugs-Plätze schaffen." Nach einem weiteren Standort werde gesucht.

In den Maßregelvollzugseinrichtungen werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht. Beim Maßregelvollzug steht der Therapieauftrag vor dem Sicherheitsauftrag.