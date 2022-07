Mann fällt in Worms betrunken mit Roller um

Worms. Ein Rollerfahrer ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Fahrzeug im Feld nahe der Odenwaldstraße in Worms umgefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Fahrer vermutlich bereits von einem Freund abholen lassen, als die Beamten eintrafen. Daher begaben sie sich zur Anschrift des Rollerfahrers. Als sie dort an der Haustür klingelten, kam der 53-jährige Fahrer auf seinem Roller an. Offenbar war er, nachdem die Beamten gegangen waren, zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt und weiter nach Hause gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ebenfalls wird ermittelt, ob der Mann einen gültigen Führerschein besitzt.

