Mann fährt in Neustadt betrunken in Bach

Neustadt/Weinstraße. Ein 55-jähriger Neustadter ist am Samstagabend betrunken mit seinem PKW in einen Bach gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19 Uhr vom Parkplatz an der Haltestelle Böbig über einen befestigten Fußweg in den Speyerbach gefahren. Er stieg aus seinem Wagen und flüchtete zu Fuß. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die den klatschnassen Mann in seiner Wohnung aufsuchte. Er war nach Polizeiangaben stark alkoholisiert. Einen Atemalkoholtest verweigerte er jedoch. Die Polizeikräfte nahmen den Mann mit aufs Revier, wo ihm eine Blutprobe entnommen werden sollte. Der Mann leistete dagegen Widerstand, sodass die Polizeikräfte ihn fesselten und die Probe entnahmen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Feuerwehr und ein Abschleppwagen bargen sein Fahrzeug in stundenlanger Arbeit aus dem Bach. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

