Mann fährt betrunken gegen Leitplanke auf der A 6 bei Hockenheim

Hockenheim. Einen Unfall hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagmorgen auf der A 6 bei Hockenheim verursacht. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 36-jährige Seat-Fahrer war gegen 8 Uhr vom Walldorfer Kreuz kommend in Richtung Mannheim unterwegs. An der Abfahrt von der A 6 hin zur A 61 fuhr er frontal auf die Leitplanke, wodurch es zu großen Schäden an Auto und Leitplanke kam. Der gesamte Schaden liegt bei 40.000 Euro. Der Mann verletzte sich leicht.

Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem Mann erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein Vortest ergab einen Blutalkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer ins Krankenhaus, dort entnahm man ihm auch eine Blutprobe. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Trunkenheit.