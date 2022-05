Mann fährt auf A6 ungebremst auf Stauende - Drei Personen verletzt

Reilingen/Hockenheim. Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag ungebremst auf das Stauende auf der A 6 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf gefahren. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Personen verletzt, davon eine schwer. Der 54-Jährige kollidierte mit dem Fahrzeug eines 69-Jährigen, der in die Leitplanke geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß prallte das Auto des 54-Jährigen ab und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug. Der 69-Jährige wurde schwer verletzt, die Insassen im weiteren Fahrzeug leicht. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden nicht verletzt. Nachdem anfänglich alle drei Fahrstreifen gesperrt werden mussten und der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde, konnten nach und nach die Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden. Um 20.45 Uhr war die Fahrbahn war wieder uneingeschränkt befahrbar. Durch die Absperrmaßnahmen kam es zeitweise zu einer Staubildung von bis zu 4 Km. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

