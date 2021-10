Mann erblindet nach Angriff in Sinsheim auf dem linken Auge

Sinsheim. Ein Mann ist nach einem Angriff in Sinsheim auf dem linken Auge erblindet. Der 54-Jährige sammelte am frühen Samstagmorgen Pfandflaschen in der Fußgängerzone, am Karlsplatz in Höhe eines großen

Bekleidungsgeschäftes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein vorbeikommender Unbekannter trat nach bisherigen Erkenntnissen den Mann im Vorbeigehen mit dem Fuß ans Bein. Daraufhin habe der 54-Jährige den Angreifer beleidigt. Der mutmaßliche Täter habe dem Flaschensammler dann mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Rettungskräfte versorgten die blutende Wunde am linken Auge des Opfers, der seine Sehkraft beim Angriff verlor. Die Polizei fahndet nun nach dem Angreifer.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einer

Jeans und einer kurzen Jacke, sprach sehr gut deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)