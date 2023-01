Mann entwendet Auto für Heimweg in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Nachdem ein 34-Jähriger aus Bobenheim-Roxheim in einer Gaststätte in Ludwigshafen-Oppau zu tief ins Glas geschaut hatte, entwendete er aus einer in der Gaststätte befindlichen Jacke die Autoschlüssel eines 58-Jährigen und fuhr mit dessen Hyundai nach Hause. Wie die Polizei mitteilteilte, konnte er durch die Beamten dort neben dem entwendeten Schlüssel schlafend in seinem Bett angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Den 34-jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

