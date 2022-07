Mann entblößt sich vor zwei Mädchen in Walldorf

Walldorf. Ein Mann hat sich in Walldorf am späten Dienstagabend vor zwei Mädchen entblößt. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Unbekannte vor einem Hotel in der Hardtstraße gegen 23.05 Uhr den Mädchen genähert haben. Die beiden 16- und 17-jährigen Mädchen, welche sich auf einer Parkbank sitzend unterhielten, bemerkten, dass er Mann von hinten auf sie zukam. Das Geschlechtsteil des Mannes war sichtbar, außerdem soll er sich dort angefasst haben. Die beiden Opfer ergriffen zunächst zu Fuß die Flucht und verständigten im Anschluss die Polizei. Die Polizeikräfte fahndeten direkt nach dem Mann, jedoch ergebnislos.

Die Polizei beschreibt den Exhibitionisten folgendermaßen: 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, dickliche Statur, Glatze und ein rundes, breites Gesicht. Der Mann soll ein blaues T-Shirt getragen haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

