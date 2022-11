Mann entblößt sich vor Fußgängerin in Wiesloch

Wiesloch. Ein Mann hat am Sonntagnachmittag in Wiesloch eine Fußgängerin belästigt. Wie die Polizei berichtet, begegnete die Frau dem 45-Jährigen gegen 13 Uhr in der Walldorfer Straße. Als sie in seine Nähe kam, zog er sich aus, hielt sein Geschlechtsteil in der Hand und schaute die Frau an. Diese alarmierte umgehend die Polizei. Die Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen an der Kreuzung zum Neuen Sträßel fest. Er wurde auf dem Polizeirevier vernommen und erkennungsdienstlich behandelt. Gegen ihn wird nun wegen der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

