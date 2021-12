Mann durchsucht unverschlossenes Auto - Festnahme wegen versuchten Diebstahls

Bensheim. Ein Mann ist am Montagabend in Bensheim von der Polizei festgenommen worden, als er in einem fremden Auto nach Wertsachen gesucht hat. Wegen versuchten Diebstahls wird jetzt gegen ihn ermittelt. Nach Angaben der Beamten zog der 36-Jährige um kurz nach 20 Uhr durch die Fehlheimer Straße und suchte offensichtlich nach nicht verschlossenen Autos. Er probierte die Türen zu öffnen und war bei einem abgestellten Mercedes erfolgreich.

Noch während er die Mittelkonsole des Wagens durchwühlte, wurde er auch schon von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Mann beobachtet und umgehend die Polizei verständigt. Auf der Wache wurde neben der Anzeigenaufnahme auch noch eine Blutentnahme durchgeführt, bevor der 36-Jährige wieder nach Hause gehen konnte.