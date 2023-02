Ludwigshafen. Weil ein 34-Jähriger damit gedroht hatte seine getrenntlebende Ehefrau zu töten, ist die Polizei am Dienstagvormittag mit starken Kräften unterwegs gewesen. Wie die Beamten mitteilten, stellten Einsatzkräfte nach einer großangelegten Fahndung den Mann anschließend am Hans-Warsch-Platz in Ludwigshafen fest und nahmen ihn vorläufig fest. Er hatte ein Messer bei sich. Der 34-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

