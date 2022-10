Mann droht Mitarbeiter mit Schraubzwinge umzubringen

Herxheim am Berg. Ein 61-Jähriger hat am Mittwochmorgen auf dem Gelände eines Autohauses in Herxheim am Berg dem Geschäftsführer und den Mitarbeitern gedroht, sie mit einer Schraubzwinge umzubringen. Außerdem hat er sie mit üblen Schimpfworten beleidigt und mehrere Fahrzeuge beschädigt, wie die Polizei mitteilte.

Die Mitarbeiter verständigten die Polizei, welche den Mann auf einem Feld in der Nähe des Autohauses stellen konnte und in Gewahrsam nahm.

Dem Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde zuvor sein Stellplatz für sein Wohnmobil auf dem Gelände des Autohauses gekündigt. Die Kündigung führte in den letzten Tagen zu Streitigkeiten zwischen den Parteien und gipfelte in der Morddrohung. Verletzt wurde niemand.

Der 61-Jährige war in den letzten Wochen schon aufgefallen, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und diversen Betrugsdelikten. In einem Fall wurde bei einer Personendurchsuchung ein Küchenmesser sichergestellt werden. Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde er in eine spezialisierte Klinik verbracht. Gegen ihn wird nun neben den bereits bekannten Delikten nun auch wegen Bedrohung und Beleidigung ermittelt.