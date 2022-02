Mann bespuckt 17-Jährigen wegen angeblicher Tierquälerei

Frankenthal. Weil er angeblich zu hart an der Leine seines Hundes gezogen haben soll, ist ein 17-jähriger Jugendlicher am Montagabend von einem Unbekannten angegriffen und bespuckt worden. Nach Angaben der Polizei spazierte der 17-Jährige mit seinem Hund die Wormser Straße in Frankenthal entlang, als ein Mann mit seinem Fahrzeug anhielt und dem Jugendlichen vorwarf, das Wohlergehen seines Vierbeiners zu missachten. Anschließend bespuckte er den Tierhalter und warf seine noch glühende Zigarette in dessen Gesicht. Verletzt wurde der Jugendliche nicht. Der Unbekannte sei etwa 1,80 Meter groß, habe blonde Haare, einen Kinnbart und hellblaue Augen. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einem Overall bekleidet gewesen sein.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06233/3130 bei der Polizei zu melden.