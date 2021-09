Mann beschädigt mehrere Fahrzeuge und flüchtet

Bad Dürkheim. Ein 60-Jähriger hat am Mittwochnachmittag mehrere abgestellte Fahrzeuge in Bad Dürkheim beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, berichteten Zeugen, wie der Mann im Vorbeifahren die geparkten Fahrzeuge beschädigte, in Schlangenlinien weiterfuhr und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Kurz darauf beschädigte er ein weiteres geparktes Fahrzeug, dessen Eigentümer ihm nachfuhr und das abgestellte Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz fand.

Die Polizei fasste den Mann wenig später in einem Gästehaus. Während der Kontrolle des 60-Jährigen konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,3 Promille. An den insgesamt 5 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro.