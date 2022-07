Mann beschädigt Auto und verletzt Polizisten in Worms

Worms. Ein Mann hat am Sonntagmorgen in Worms ein Auto beschädigt und bei einer Kontrolle einen Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 5 Uhr in der Mainzer Straße unterwegs, wo die Scheibe eines geparkten Fahrzeugs eingeschlagen haben und daraufhin in Richtung Hafenstraße geflüchtet sein soll. Die Polizei fahndete nach ihm und traf ihn im Bereich der Spießstraße an, wo sie ihn kontrollierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während der Personenkontrolle verhielt sich der Beschuldigte gegenüber den eingesetzten Beamten hoch aggressiv und leistete Widerstand bei der Festnahme. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Die Polizei nahm ihn aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam und mit zur Polizeiinspektion Worms.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Trickbetrug durch falschen Handwerker in Speyer Mehr erfahren Blaulicht Motorradfahrer bei Unfall in Ludwigshafen verletzt – Zeugen gesucht Mehr erfahren

Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852 0 in Verbindung zu setzen.