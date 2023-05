Mann beleidigt Jugendliche im Zug - Situation eskaliert in Neustadt

Neustadt. Eine Auseinandersetzung in einer Regionalbahn ist am Dienstagmittag in Neustadt an der Weinstraße eskaliert. Nach Angaben der Polizei befanden sich in dem Zug eine Gruppe Jugendlicher, darunter zwei 15-jährige syrische Jungen sowie ein 14-jähriges deutsches Mädchen. Ein 27-jähriger Deutscher beleidigte und bedrohte diese.

Nach Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Neustadt gerieten die männlichen Personen dann in eine körperliche Auseinandersetzung. Eine Zeugin des Vorfalls informierte die Bundespolizei. Bei Eintreffen der Polizisten nutzte einer der Jugendlichen eine Kette als Schlagring und lief damit bedrohlich auf seinen Kontrahenten zu, weshalb die Polizisten den Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes (Taser) zur Deeskalation der Situation androhten.

Mit Erfolg, denn der Junge ließ daraufhin sofort von seinem Tun ab und warf die Kette auf den Boden. Anschließend konnten ihm die Beamten - genauso wie dem 27-Jährigen - Handfesseln anlegen. Zum Einsatz des Tasers kam es nicht.

Der andere Jugendliche trug durch die vorherige Auseinandersetzung blutende Wunden am Kopf davon und wurde durch die Polizei vor Ort erstversorgt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Bei dem verletzten Jugendlichen wurde in einer seiner Hosentaschen ein Einhandmesser aufgefunden, welches durch die Polizei sichergestellt wurde. Die beiden Kontrahenten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Den 27-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Messers eingeleitet.