Edingen-Neckarhausen. Am Mittwoch hat ein junger Mann in einer Straßenbahn mehrere Frauen belästigt. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, setzte er sich in der Straßenbahn der Linie 5 in Richtung Mannheim neben eine Frau und legte seinen Arm um sie. Diese stand auf. Der Mann legte sich danach auf die Sitzbank und führte Masturbationsbewegungen über seiner geschlossenen Hose aus. Hierbei richtete er den Blick auf eine weitere Frau. Als eine dritte Frau den Mann auf sein Verhalten ansprach, wiederholte er die Bewegungen. Bevor sie am Bahnhof Edingen ausstieg, fasste er einer der Frauen ans Gesäß. Auch derTäter verließ an dem Bahnhof das Fahrzeug. Er stieg kurz darauf in einen Zug nach Mannheim ein. Dort soll er erneut Frauen angesprochen haben, so die Polizei.

AdUnit urban-intext1

Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nach Zeugen. Die Polizei beschreibt den Mann mit einem Alter von 17 bis 23 Jahren. Er hatte zur Tatzeit eine schwarz-gelbe Regenjacke mit aufgezogener Kapuze, eine weite beige Hose und eine Mund-Nasen-Maske an. Zeugen und betroffene Frauen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.