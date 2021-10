Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Lambrecht/Neustadt. Ein 45 Jahre alter Mann ist an der Weinstraße in der Pfalz bei Streitigkeiten mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war es bei der Tat am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr erst in Lambrecht und dann in Neustadt zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde im Zuge dessen auf einem Parkplatz in der Totenkopfstraße festgenommen. Neben einer Vielzahl an Polizeikräften war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Lebensgefahr bestehe beim Verletzten nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht.

