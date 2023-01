Mann bedroht Freundin und ihren Ex-Freund in Freinsheim

Freinsheim. Ein 35-jähriger Mann hat in Freinsheim am Sonntagabend während einer Rotweinwanderung seine Partnerin und ihren Ex-Freund bedroht und angegriffen. Nach Angaben der Polizei soll der Täter die 31-Jährige mehrfach zu Boden gestoßen haben, wobei diese leicht an ihren Knien verletzt wurde. Anschließend habe er sich von der Örtlichkeit entfernt. Die Polizisten fanden den 35-Jährigen am Bahnhof in Freinsheim, wo er einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnte Amphetaminpulver und ein verbotenes Einhandmesser an seiner Person aufgefunden und sichergestellt werden. Er trug das Messer, mit einer feststellbaren Klinge von 7cm, dabei griffbereit am Gürtel. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Da es hier um einen sogenannten Fall von Gewalt in engen sozialen Beziehungen handelt, wurde gegen den 35-Jährigen ein befristetes Kontaktverbot verfügt. Weiterhin wird gegen ihn wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1