Mann aus Sinsheim droht lebenslange Haft - Ehefrau ermordet

Heidelberg. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Klage gegen einen 66-jährigen Mann erhoben, der seine Frau im Juni in deren gemeinsamen Wohnhaus in Sinsheim ermordet haben soll. Wie die Staatsanwaltschaft Heidelberg mitteilt, wurde die Frau am 23. Juni tot im Kofferraum ihres Autos gefunden.

Die Ermittlungen führten die Beamten zum Verdacht, dass der Angeklagte seine Frau völlig überraschend angriff und ihr vermutlich mit einem Hammer einen wuchtigen Schlag auf den Kopf versetzte, an dessen Folgen sie kurz darauf verstarb. Anschließend soll der Angeschuldigte den Leichnam seiner Frau in den Kofferraum ihres Pkws geschafft und diesen am Rande eines Gewerbegebiets in Sinsheim abgestellt haben.

Täter handelte vermutlich aus Habgier

Die Anklage geht davon aus, dass der Angeschuldigte bei seiner vorsätzlichen Tötung heimtückisch vorging und aus Habgier handelte. Sie vermuten, dass sich der Mann Hinterbliebenenleistungen auf Grund des Todes seiner Ehefrau verschaffe wollte.

Für die Tat sieht das Gesetz eine lebenslange Freiheitsstrafe vor. Das Schwurgericht plant acht Verhandlungstage im Zeitraum von Januar bis Februar 2023. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Angeschuldigten gilt dieser als unschuldig.