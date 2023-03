Mann aus Schifferstadt mit Sexvideos erpresst und vierstelliger Geldbetrag gefordert

Schifferstadt. Opfer einer Erpressung ist ein Mann aus Schifferstadt geworden. Der 30-Jährige hatte via Sozialer Medien sexuelle Handlungen mit einer ihm unbekannten Frau ausgetauscht. Diese Handlungen wurden nach Angaben der Polizei von der Frau aufgenommen. Gefordert wurde ein vierstelliger Geldbetrag, ansonsten würde das Videomaterial veröffentlicht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem der Geschädigte die App gelöscht hatte, wurde er einen Tag später via WhatsApp von einem vermeintlichen Polizeibeamten von Interpol angeschrieben. Dieser gab hierbei an, dass der 30-Jährige 1000 Euro insgesamt und 500 Euro vorab via PayPal zahlen solle, ansonsten würde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden. Der Geschädigte ging auf beide Geldforderungen nicht ein, so dass ihm kein finanzieller Schaden entstand.