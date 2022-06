Mann aus Eppelheim wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in Untersuchungshaft

Eppelheim. Gegen einen 40-jährigen Mann aus Eppelheim ist wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls ein Haftbefehl vorgelegt worden und er sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, soll der 40-Jährige am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr versucht haben, in ein Juweliergeschäft in Eppelheim einzubrechen.

Er soll das Fenster einer Tür eingeschlagen haben, um dort einzubrechen und Schmuck zu stehlen. Nachdem jedoch der Alarm auslöste und sich die Tür nicht öffnen ließ, soll der Tatverdächtige schließlich ohne Raubgut zu Fuß die Flucht ergriffen haben.

Die Polizei nahm den 40-Jährigen in unmittelbarer Tatortnähe fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizeikräfte das mutmaßlich zuvor verwendete Einbruchswerkzeug.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte daraufhin beim Amtsgericht Heidelberg einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 40-Jährigen wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Am Freitagmittag, wurde der Tatverdächtige schließlich der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt, die ihm den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.