Mann auf Rheinuferfest in Speyer verletzt – Zeugen gesucht

Speyer. Die Polizei hat am Freitagabend einen im Gesicht blutenden Mann auf dem Rheinuferfest in Speyer aufgefunden, der von einem Fremden zusammengeschlagen worden war. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Verletzte den Polizeikräften gegen 21.30 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei gab der 43-Jährige an, dass ihm ein Unbekannter mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe, der dann geflüchtet sei. Bei dem Beschuldigten soll es sich um einen etwa 30-jährigen Mann, 1,75 Meter groß mit kurzen blonden Haaren sowie dunkler Kleidung gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232 1370 in Verbindung zu setzen.

