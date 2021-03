Bad Dürkheim. Nachdem Neustadt den Stadtteil Gimmeldingen zur Mandelblüte für Besucher an den Wochenenden bis Ostern per Allgemeinverfügung sperrt, bittet auch der Landkreis Bad Dürkheim Ausflügler darum, zur Mandelblüte nicht an die Weinstraße zu kommen.

Zur Mandelblüte wird an der Weinstraße verstärkt kontrolliert. © dpa

„Bei uns im Landkreis blühen schon die ersten Mandelbäume entlang der Weinstraße. Dies ist normalerweise ein beliebtes Ausflugsziel, unter den jetzigen Coronabedingungen sollten Menschenansammlungen aber unbedingt vermieden werden“, warnt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld.

Kontrollen durch Ordnungsämter

Kreisverwaltung und Kommunen haben sich entschieden, keine Allgemeinverfügung zu erlassen, aber Parkplätze und Wirtschaftswege verstärkt zu kontrollieren. „Volle Parkplätze werden von den Ordnungsämtern der Kommunen frühzeitig gesperrt, widerrechtliches Parken in den Orten, in Feldern und Weinbergen konsequent geahndet“, erklärt Ihlenfeld. „Sollten sich Ansammlungen bilden, die gegen die Corona-Regeln verstoßen, werden diese von den Ordnungsämtern und der Polizei aufgelöst und es drohen Bußgelder.“ Für Tagesgäste von außerhalb ist ein Besuch an der Weinstraße am Wochenende daher wenig attraktiv. Landrat Ihlenfeld bittet darum, dies zu beachten und zum Wohle aller nicht an die Weinstraße zu kommen. „Die Kontrollen werden an allen kommenden Wochenenden bis Ostern durchgeführt. Bitte meiden Sie die typischen Plätze, ersparen Sie sich Ärger und erfreuen Sie sich an weniger frequentierten Orten am Frühling “, so Ihlenfeld.

Der Landkreis weist zudem auf das in ganz Rheinland-Pfalz geltende Verbot hin, im öffentlichen Raum Alkohol zu konsumieren. Dies ist in der aktuellen Corona-Verordnung des Landes geregelt. red