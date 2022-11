Mammutprozess wegen Zwangsprostitution in Frankenthal gestartet

Frankenthal. Vor dem Landgericht Frankenthal ist am Dienstagmorgen ein Mammutprozess gestartet. Angeklagt sind zwei 25 und 27 Jahre alte Männer aus Bad Dürkheim und Neustadt. Sie sollen in der Zeit von September 2020 bis Anfang März 2022 zahlreiche, überwiegend minderjährige junge Frauen sowie einen jungen Mann, zum Teil mit Gewaltandrohung zur Prostitution gezwungen haben.

Lange Anklageschrift

Die Einnahmen in Höhe von insgesamt knapp 17000 Euro sollen sie nach Darstellung der Staatsanwaltschaft den jungen Frauen nahezu komplett abgenommen und unter sich aufgeteilt haben. Außerdem sind Vergewaltigungen, Körperverletzungen und Drogenbesitz angeklagt. Allein für die Verlesung der Anklageschrift benötigte Staatsanwalt Daniel Mayr rund eine halbe Stunde. Insgesamt hat das Gericht 33 Termine angesetzt. Das Verfahren könnte bis Juni nächsten Jahres dauern. Das hänge indessen auch von den Einlassungen der Angeklagten ab, sagte Vorsitzender Richter Jürgen Häbe.

Zum Prozessauftakt machten beide Angeklagten auf Anraten der Verteidiger von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Möglicherweise würden sie sich zu einem späteren Zeitpunkt zur Sache äußern, kündigten die Anwälte an. Am 29. November soll der Prozess in die Beweisaufnahme eintreten. Dann wird das erste Opfer aussagen.