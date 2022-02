Main-Tauber-Kreis bereitet sich auf Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine vor

Main-Tauber-Kreis. Der Main-Tauber-Kreis bereitet sich darauf vor, mögliche Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine im Landkreis unterzubringen. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Um die Menschen bestmöglich zu betreuen und zu versorgen, richtete Landrat Christoph Schauder am Montagmorgen einen Arbeitsstab Ukraine ein. Dieser wird vom Erstem Landesbeamten Florian Busch und der Dezernentin für Jugend, Soziales und Gesundheit, Elisabeth Krug, geleitet. Auch die Sachgebiete Katastrophenschutz und Wohnheimverwaltung sowie die Pressestelle sind in die Stabsarbeit eingebunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich sehe uns hier auf einem guten Weg, da das Landratsamt aufgrund der Corona-Situation bereits seit zwei Jahren im Krisenmodus arbeitet und insoweit die verschiedenen Abteilungen gut aufeinander eingespielt sind“, sagte Schauder laut Mitteilung. Bei den Menschen in Land und Kreis sei erfreulicherweise eine hohe Hilfs- und Aufnahmebereitschaft gegenüber den europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus der Ukraine zu spüren, heißt es weiter. Allerdings müsse klar sein, dass derzeit kaum abgeschätzt werden könne, ob und wann geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Baden-Württemberg ankommen würden. "Deshalb sind Wachsamkeit, aber auch Ruhe und Besonnenheit weitere Gebote der Stunde“, so Schauder. Er rechne bei den Flüchtenden insbesondere mit Frauen, Kindern und älteren Menschen.