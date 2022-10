Männer werfen Gullideckel auf Fahrbahn in Sinsheim

Sinsheim. Drei Männer haben am frühen Montagmorgen gegen 03.30 Uhr Gullideckel und Verkehrsschilder auf die Fahrbahn der Schwarzwaldstraße in Sinsheim geworfen. Einer der Männer konnte festgenommen werden, während die anderen beiden unerkannt flüchteten, teilt die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Tatverdächtigen fast zwei Promille. Zeugen hatten die Gegenstände umgehend von der Fahrbahn geräumt und Schlimmeres verhindert. Die Ermittlungen zu den geflüchteten Männern dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 07261-6900 abzugeben.

