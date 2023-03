Männer randalieren in Speyer

Speyer. Zwei Männer haben am Sonntagnachmittag in Speyer randaliert. Zeugen meldeten einen Mann in der Wormser Straße, der leere Obstkörbe aus Plastik von einer Geschäftsauslage nahm und ohne erkennbaren Grund auf die Straße warf und dann gegen einen Briefkasten schlug, berichtet die Polizei. Der 45-Jährige schien in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein und zeigte gegenüber den Beamten selbstverletzendes Verhalten. Bevor sie ihn in Gewahrsam nehmen konnten, versuchte er zu Fuß zu flüchten. Die Einsatzkräfte holten ihn ein und brachten ihn zu Boden, um ihn zu fesseln. Sie übergaben den 45-Jährigen an eine Fachklinik.

Kurz darauf meldeten Passanten einen 56 Jahre alten Mann in der Wormser Landstraße, der an einer Tankstelle schreiend seinen Fahrradhelm mit dem Fuß herum kickte und ihnen zu nahe kam. Zu seinem Schutz nahm die Polizei den augenscheinlich stark betrunkenen Mann in Gewahrsam. Die Durchführung eines Atemalkoholtests gelang dem 56-Jährigen nicht.