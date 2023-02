Männer brechen in Wohnung von 104-Jähriger in Frankenthal ein

Frankenthal. Zwei Männer sind am Mittwoch in die Wohnung einer 104-jährige Frau in Frankenthal eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich gegen Mittag ein bislang unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung in der Heßheimer Straße. Er gab vor, von den Wasserwerken zu kommen.

Nachdem der erste Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellt die Frau fest, dass sich währenddessen ein zweiter Täter Zugang verschafft hatte. Der zweite Täter entwendete aus einer Schmuckschatulle mehrere Schmuckstücke. Der entstandene Schaden ist bislang unklar. Die Seniorin beschreibt den Täter als südländischen Phänotyp, bekleidet mit grauer Jacke und einem Rucksack.

Die Polizei ermittelt nun. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06237 934-1100 an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.