Macht neue Diebstahlmasche gerade Schule? Handys aus Umkleiden entwendet

Rhein-Neckar. Macht eine neue Diebstahlmasche gerade Schule? Nutzen Kriminelle nun Sportveranstaltungen für Beutezüge? Am zweiten Wochenende in Folge sind unbekannte Diebe in der Region während eines Fußballspiels in eine der Mannschaftsumkleiden eingestiegen und haben elektronische Geräte sowie weitere Wertsachen und Kleidungsstücke gestohlen. Am vergangenen Samstag traf es die erste Mannschaft des FC Badenia St. Ilgen im Auswärtsspiel beim VfB Wiesloch, wie die Polizei Mannheim am Montag berichtete. Den Schaden bezifferten die Ermittler auf rund 2000 Euro. Am Sonntag davor waren Unbekannte in der Umkleide der TSG Rohrbach im Heidelberger Sportzentrum „Erlenweg“ zugange. Auch hier waren teure Handys, zwei Airpods, Bargeld und mehrere Schlüsselbunde im Wert von insgesamt mehreren Tausend Euro die Beute.

Die Polizei ermittelt nun, ob es möglicherweise Zusammenhänge zwischen den beiden Taten gibt. Dies sei Teil der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Mannheim. Allerdings sei es für Aussagen dazu noch zu früh.

Kabinen nicht abgeschlossen

Den Vorsitzenden des VfB Walldorf, Dirk Hofer, macht der Diebstahl aus zweierlei Hinsicht sprachlos. Man habe aus Witterungsgründen auf dem Kunstrasenplatz spielen müssen – ohne direkten Blick auf den Eingang zu den Umkleiden. Man habe die gegnerische Mannschaft ausdrücklich gefragt, ob man die Kabinen abschließen solle. Dies sei verneint worden, damit Auswechselspieler frühzeitig duschen gehen könnten. „Ich frage mich dann aber, warum Spieler ihre Wertsachen in der offenen Kabine liegen lassen und sie nicht dem Trainer mitgeben, der darauf aufpassen kann“, so Hofer. Im Verein werde man nun darüber diskutieren, ob nicht vielleicht eine Videoüberwachung installiert werden kann. Es gebe einen zentralen Bereich, den alle auf dem Weg in die Kabinen passieren müssen. Dort falle jemand auf, der hier nichts zu suchen habe. Die Frage müsse aber auch noch rechtlich geklärt werden, ob und auf welche Weise der Verein eine Videoüberwachung überhaupt installieren darf. Die Kabinen selbst dürften natürlich aus naheliegenden Gründen nicht videoüberwacht werden, so Hofer.

Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl in Walldorf erbittet die Polizei unter 06222/57090.