Lukasgemeinde lädt zum Seniorennachmittag in Lampertheim

Lampertheim. Die Evangelische Lukasgemeinde lädt am Montag, 4. Juli, zum nächsten Seniorennachmittag „Club des Goldenen Alters“ ein. Beginn ist um 14.30 Uhr in der Notkirche, Römerstraße 94. Nach der Andacht ist wieder Gelegenheit, bei Kaffee und Kuchen die Geselligkeit zu pflegen. Ein kleines Programm wird geboten. Die Lukasgemeinde weist zudem darauf hin, dass das Büro am Mittwoch, 29. Juni und 6. Juli, geschlossen ist. An den anderen Tagen gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.

