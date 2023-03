Ludwigshafenerin im Internet abgezockt - Kauf von Wohnmobil erweist sich als Betrugsmasche

Ludwigshafen. Eine 29-Jährige aus Ludwigshafen ist beim Kauf eines Wohnmobils auf einer Internetseite Opfer eines Betrugs geworden. Nach Polizeiangaben überwies die Frau am Freitagabend dem bislang unbekannten Verkäufer via Online-Zahlungsplattform 22.250 Euro. Als die 29-Jährige an dem Verkaufstreffpunkt angekommen war, waren der unbekannte Verkäufer sowie das Wohnmobil nicht vor Ort.

Bei der Zahlungsplattform handelte es sich um eine Fälschung, sodass sich die 29-Jährige die Geldsumme nicht zurückholen konnte.