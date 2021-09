Ludwigshafener Abgeordneter Kartes wieder bedroht

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) hat einen Drohbrief mit weißem Pulver erhalten. Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter und den Hintergründen laufen. Denn der Abgeordnete habe den Vorfall bei der Polizei angezeigt.

Wie Kartes selbst in einer Mitteilung berichtet, steckte der Umschlag ohne Absender hinter dem Scheibenwischer seines Privatwagens – nicht am fotobeklebten Wahlkampfauto. Der „Brief“ habe eine seiner Kandidatenkarten enthalten, auf der Kartes‘ Kopf mit einem schwarzen Kreuz übermalt ist. Zudem befand sich in dem Umschlag ein weißes Pulver, das nun von der Polizei untersucht werde. Einen Wahlkampftermin am Donnerstagabend hat der Abgeordnete nach dem Vorfall abgesagt. Er leide unter Kopfschmerzen und Atemwegsreizungen, wobei nicht sicher sei, ob das Pulver ursächlich dafür ist.

Persönlich getroffen

Diese Kandidatenkarte mit Kreuz steckte in dem Umschlag. © Kartes

„Das ist eine persönliche Bedrohung, die ich sehr ernst nehme“, betont Kartes. „Wahlkampf macht mir Spaß und die allermeisten Gespräche sind von gegenseitigem Respekt geprägt. Aber ich habe nun auch schon mehrfach die Folgen der Radikalisierung im Internet erlebt, die sich auf die Straßen verlagert hat. Trotzdem lasse ich mich nicht einschüchtern. Ich bin auch heute wieder auf der Straße und gehe auf die Menschen zu“, gibt sich der CDU-Direktkandidat im Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal und Vater von zwei Kindern kämpferisch.

Bereits Ende Juli war der 42-jährige Rechtsanwalt bei einem Wahlkampfauftritt auf dem Mutterstadter Wochenmarkt bedroht worden. Ein vor Ort bekannter Mann hatte ihn über einen längeren Zeitraum angeschrien und unter anderem als „Verbrecher“ und „Mörder“ bezeichnet. Als Kartes mit der Polizei drohte, hatte sich der Mann zunächst entfernt, ihm aber später aufgelauert, als Kartes allein zu seinem Wagen ging.

Auch damals hatte der Politiker unmittelbar Anzeige bei der Polizei gestellt. Die Polizei Schifferstadt hatte demnach ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. sin