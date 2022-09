Lotto Rheinland-Pfalz stellt Jahresergebnisse vor

Koblenz. Die Ergebnisse des vergangenen Jahres stellt Lotto Rheinland-Pfalz an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) in Koblenz vor. "Auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat sich Lotto Rheinland-Pfalz als krisenfest und verlässlich erwiesen", sagte ein Unternehmenssprecher im Vorfeld der Bilanz-Pressekonferenz. Dabei habe man auch einen dreistelligen Millionenbetrag für gute Zwecke erwirtschaftet. Die größte Säule mit rund 80 Prozent des Umsatzes waren demnach weierhin die rund 900 Lotto-Annahmestellen. Es gebe aber auch einen aufsteigenden Trend beim Internetangebot des Unternehmens mit einem Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

